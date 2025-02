Grande Fratello: Yulia Bruschi sorpresa con l’ex, Giglio in ansia

Yulia Bruschi, modella italo-cubana, è stata avvistata insieme al suo ex, Simone Costa, dopo una serie di eventi tumultuosi che l’hanno vista coinvolta nel Grande Fratello. Inizialmente entrata nella Casa fidanzata con Costa, Yulia si è avvicinata a un altro concorrente, Luca Giglioli, scatenando confronti tra i due ex. Dopo la denuncia di violenza domestica presentata da Simone, Yulia ha lasciato il reality show. Recentemente, però, sono emerse foto che la ritraggono in atteggiamenti intimi con Simone, suscitando interrogativi su un possibile riavvicinamento. In risposta, Simone ha dichiarato che i due hanno trascorso tempo insieme anche a letto, insinuando che Yulia non possa essere legata a entrambe le persone contemporaneamente.

Il settimanale Chi ha pubblicato immagini di Yulia e Simone che si abbracciano in un ristorante e che sembrano avere un momento di intimità. L’ex modella, intervenuta attraverso Instagram, ha categoricamente negato un ritorno di fiamma, ribadendo il suo amore per Giglio e affermando che le recenti speculazioni siano frutto di vendetta personale da parte di Simone, il quale tenterebbe di mettere in discussione la sua attuale relazione. Yulia ha dichiarato di non volere più alcun legame con Simone e di essere determinata a concentrarsi sulla sua vita e sul suo futuro. La situazione resta complessa e carica di emozioni, con la modella che si è impegnata a far chiarezza sui fatti recenti e a difendere le sue scelte.