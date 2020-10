Al Grande Fratello Vip nelle prossime settimane entreranno dei nuovi concorrenti e secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, un bel po’ di loro saranno ex concorrenti che torneranno per riprendersi la loro rivincita (autori, quando un’edizione All Stars?).

Il primo nome confermato è stato quello di Stefano Bettarini (GF Vip 1), il secondo in procinto di firmare sembrerebbe invece essere quello di Cristiano Malgioglio (GF Vip 2), mentre il terzo già confermato (via ChetvFa) è quello di Giulia Salemi (GF Vip 3).