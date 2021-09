Una volta per partecipare ai reality i grandi nomi venivano ricoperti di soldi, ma adesso le cose sono cambiate. I compensi dei vip sono scesi, ma c’è qualcuno che continua a chiedere cifre folli. Alfonso Signorini sul nuovo numero di Chi ha rivelato che un personaggio ha chiesto 800.000€ per fare il Grande Fratello Vip. il direttore ha poi confermato che Raz Degan voleva mezzo milione per varcare la porta rossa e restare un mese nella casa di Cinecittà.

“Il personaggio più difficile da convincere? Forse Katia Ricciarelli, che ha paura della condivisione. Per il resto devo dire che sono venuti tutti più che volentieri. E non soltanto per soldi, perché non ci sono pi ù i cachet di una volta, quelli belli grossi. Nonostante quello che ha chiesto Raz Degan, quei compensi non esistono più. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Quindi hanno accettato perché lo volevano fare. Se ci sono nomi davvero grandi che avrebbero fatto il Grande Fratello Vip per soldi anche se non amano i reality? Assolutamente sì. Ad esempio c’è una persona che ha chiesto 800.000€. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza e non soltanto per denaro”.

E di grandi nomi in ballo ne sono usciti 2/3 nei mesi scorsi (attenzione anche nei commenti, perché una di queste artiste è innominabile e dalla querela facilissima), ma può essere che il/la signor* 800.000 non si tra quelli finiti sui settimanali. In ogni caso, chiunque sia…



Grande Fratello Vip: le presentazioni dei concorrenti.

