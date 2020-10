Al Grande Fratello Vip ieri sera sarebbero dovuti entrare Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma, ma come annunciato da Alfonso Signorini ad inizio puntata, i tre ingressi sono stati rimandati a data da destinarsi dato che uno di loro è stato forse trovato positivo al CoronaVirus.

“Abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei tre vip che deve entrare nella Casa. Questa situazione necessita di approfondimenti medici per la sicurezza della persona coinvolta e di chi sta nella Casa. Quindi questa sera i tre ingressi non ci saranno”.