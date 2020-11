La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata allungata fino al prossimo 8 febbraio, ma come già sappiamo per contratto i vipponi attualmente in casa (tutti, tranne Giulia Salemi e Selvaggia Roma che sono entrate in corsa), hanno firmato un contratto per restare nella Casa fino al prossimo 4 dicembre, quando teoricamente si sarebbe dovuta svolgere la finale.

Quando ai concorrenti gli è stato annunciato il prolungamento del reality, Alfonso Signorini gli ha ricordato che non sono obbligati a restare in gioco e che avrebbero potuto prendersi dei giorni per pensarci.

Ma quando decideranno se restare o no? A rispondere a questa domanda sono stati involontariamente Francesco Oppini e Tommaso Zorzi che – durante una loro conversazione in codice non censurata dal Grande Fratello Vip – hanno rivelato che hanno tempo per pensarci fino al prossimo 4 dicembre, poi o dentro o fuori.

Molto probabilmente, quindi, i vipponi che vogliono ritirarsi (e gli unici in bilico sembrerebbero essere Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah), usciranno dalla porta rossa durante la diretta di lunedì 7 dicembre.

Grande Fratello Vip, il video incriminato

“Fino a quando ci dobbiamo pensare?” “Una settimana dopo è considerato NON abbandono”. Tommazo e Francesco confermano che i vipponi devono restare in casa fino alla data finale prestabilita da contratto (4 dicembre), dopo possono ritirarsi senza pagare la penale #GFVip pic.twitter.com/hwYFODwpCj — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 26, 2020

