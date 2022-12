Sandra Milo avrebbe tanto voluto partecipare al Grande Fratello Vip, ma purtroppo il suo è un sogno che non potrà essere realizzato. Ne ora, né tantomeno in futuro. Questo perché l’attrice, classe 1933, è troppo grande. “Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia”, le sue parole a Novella 2000.

Il prossimo 11 marzo, infatti, la Sandrocchia nazionale spegnerà 90 candeline. Un traguardo che festeggerà in famiglia nel pieno della sua attività lavorativa. Perché sì, Sandra Milo – nonostante percepisca da anni la pensione – continua a lavorare in tv ed a teatro. Qualche mese fa è stata fra le protagoniste del programma itinerante Quelle Brave Ragazze con Mara Maionchi e Orietta Berti; mentre ora sta completando il suo spettacolo teatrale.

Nel corso della sua carriera ha anche partecipato a ben due reality show: Ritorno Al Presente nel 2005 e L’Isola dei Famosi nel 2010. Ma come già detto non potrà partecipare al Grande Fratello Vip a causa dell’età. Quando ha partecipato al primo aveva infatti 72 anni, mentre quando è naufragata in Honduras ne aveva 77. 90 sarebbero troppi e i rischi di farsi male molto elevati.

Grande Fratello Vip, “troppo vecchia non può partecipare”: tutti i vipponi over 70

Il limite massimo per partecipare al Grande Fratello Vip è infatti 80 anni, che la contessa Patrizia De Blanck ha festeggiato in Casa. Nel corso degli anni hanno partecipato però numerosi settantenni. Cristiano Malgioglio ne aveva 72 quando ha partecipato alla seconda edizione e 75 quando ha preso parte della quinta edizione. Al GFVip 4 abbiamo visto Fabio Testi (78 anni) e Barbara Alberti (76 anni); mentre l’anno successivo è stata la volta di Alda D’Eusanio (70 anni), Fausto Leali (75) e i già citati Malgioglio e De Blanck. L’anno scorso abbiamo invece visto Kabir Bedi e Katia Ricciarelli (entrambi 75 anni) e Giucas Casella (71 anni). Quest’anno invece è stata la volta di Wilma Goich (77 anni) e di Riccardo Fogli (75) durato il tempo di uno starnuto.