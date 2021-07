Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e dopo aver arruolato Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (ex di Dayane Mello e Belen Rodriguez), Alfonso Signorini ha messo gli occhi su tre sorelle etiopi.

Grande Fratello Vip: i primi 5 concorrenti confermati, un nome fortissimo in trattativa e uno saltato https://t.co/oB0qmp2RFA — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 21, 2021

La notizia era già stata in qualche modo data in anteprima da Riccardo Signoretti su NuovoTv qualche settimana fa, parlando però di “sorelle iraniane”.

“Tre ragazze, forse sorelle, forse iraniane. Pare che le voglia il gf vip, forse come un unico concorrente. Qualcuno ha altri dettagli?”.

Le sorelle esistono davvero ma non hanno origini iraniane, ma eritree. Una di loro, fra l’altro, è già nota al grande pubblico dato che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza. Si tratta di Jessica Hailé Selassié.

Jessica, secondo quanto anticipato dal settimanale Oggi, potrebbe entrare in casa insieme alle sue sorelle Lulu Hailé Selassié e Charlie Hailé Selassié e potrebbero concorrere come unico concorrente. Sarebbe la prima volta che un terzetto partecipa in qualità di unico concorrente al Grande Fratello Vip. In passato lo hanno fatto molte coppie (madre/figlia – sorelle – fratelli), ma mai in tre

Le Hailé Selassié sarebbero tre principesse etiopi discendenti dalla stirpe di Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia.

Grande Fratello Vip, chi è Jessica Haile Selassie