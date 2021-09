Fra qualche giorno debutterà la sesta edizione del Grande Fratello Vip e fra le mille novità c’è anche un restyling completo della Casa.

Anche la zona della suite / tugurio è stata totalmente rispolverata e cambiata e se lo scorso anno la parte secondaria della casa era a tema orologi (il famoso Cucurio), quest’anno gli architetti hanno giocato sul tema della barca in stile Love Boat. Da una parte la suite in prima classe, dall’altra il tugurio nella stiva.

“Ci sarà anche la “Love Boat” – ha dichiarato Alfonso Signorini al settimanale Chi – “In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è la zona meno confortevole: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”.

E proprio una parte di questa casa è stata immortalata e pubblicata online: si vede un pezzo di “barca” con due quadri. Da una parte il bacio in piscina fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, dall’altra quello che sembrerebbe essere un bacio fra lo stesso Pretelli e Giulia Salemi.

Nel dubbio ai Prelemi questa foto non è piaciuta.

A parlare della nuova Casa è stato anche Andrea Palazzo, storico capo progetto del reality, fra le pagine del settimanale Chi.

“Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”.