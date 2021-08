Il Grande Fratello Vip riaprirà i battenti fra circa una ventina di giorni (più precisamente il prossimo 13 settembre) ed in queste ore Deianira Marzano – oltre ad aver anticipato il nome dell’ipotetico nuovo tronista – ha anche pubblicato una fantomatica lista di 21 presunti nuovi vipponi di Alfonso Signorini.

Alcuni nomi già li conoscevamo, altri – teoricamente – sarebbero già stati scartati mentre altri scartati sarebbero probabilmente dentro. Quel che è certo è che a forza di leggere nomi su nomi, il quadro su chi potrebbe realmente entrare nella casa, più o meno, l’abbiamo.

Oltre Katia Ricciarelli (unica concorrente ad oggi confermata dalla produzione), secondo Deianira Marzano entreranno nella casa anche: Giucas Casella, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), le tre gemelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, il nuotatore in sedia a rotelle Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e gli ex tronisti Sophie Codegoni e Massimiliano Mollicone.

A loro si aggiungerebbe Tommaso Eletti di Temptation Island, Jo Squillo, Francesca Cipriani, il modello Andrea Casalino, Carmen Russo e Raffaella Fico. Concludono la lista la gatta nera Ainett Stephens, Manila Nazzaro, l’ex di Belen, Gian Maria Antinolfi, Nicola Pisu e Davide Silvestri.

Sarebbero quindi spariti dal radar di questa lista Jasmine Carrisi (figlia di Albano e Loredana Lecciso) ed il rapper Moreno.

“La figlia di Albano, esclusa insieme al padre dalla seconda edizione di The Voice Senior […] avrebbe subito trovato riparo fra le braccia di Alfonso Signorini che le avrebbe regalato il soggiorno permanente effettivo nella celebre casa di Cinecittà, almeno per il tempo che il pubblico sovrano le vorrà concedere”. – si legge su TvBlog – “Il padre invece dovrebbe trovare come detto ospitalità fra le mura dell’auditorium del foro italico messe a sua disposizione da Milly Carlucci per tutta la durata di Ballando con le Stelle. Anna Lou invece pare si dovrà accontentare di fare il tifo per papà nella prossima edizione dello show tersicoreo della Rete 1 della televisione pubblica. Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo, statte accuorte”.