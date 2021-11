Il Grande Fratello Vip si allunga e come annunciato da TvBlog nel corso delle prossime settimane entreranno dai 6 agli 8 nuovi concorrenti. Un po’ a fine novembre, un po’ dopo le vacanze natalizie.

Fra i nomi più accreditati (vi ricordo che per ora nessuno ha firmato il contratto) ci sono la fiorettista ed influencer Antonella Fiordelisi ed il Divino Otelma.

Ospite di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha riaperto le porte anche a Vladimir Luxuria: “(Ho saputo che Vladimir Luxuria ha dichiarato che vorrebbe fare il Grande Fratello. Lei era stata contattata per questa edizione, quindi ci sta che possa entrare“) e ad Adelaide De Martino, sorella minore del più noto Stefano De Martino.

“C’è un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare ed era lì lì per entrare, poi è saltata. Lei è la sorella di Stefano De Martino. Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Non credo per motivi economici. Ora però che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi”.

Vladimir Luxuria pronta per il Grande Fratello Vip: la confessione * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/dH43qhq2qX — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 24, 2021

Grande Fratello Vip: “Fra i papabili una bionda bombastica”

Antonella, il Divino, Vladimir e Adelaide però non sarebbero gli unici papabili. In lizza anche una “ragazza formosa, bombastica e dai capelli biondi in stile Francesca Cipriani“. Il suo nome è però top secret. Che sia forse Paola Caruso? O Laura Cremaschi? Entrambe sono state prese in considerazione per l’edizione dello scorso anno.