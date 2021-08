Tommaso Eletti è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island e sarà per questo che Alfonso Signorini l’ha contattato per partecipare al Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio, secondo il quale l’ex di Valentina Nulli Augusti a settembre entrerà nella casa di Cinecittà. Visto quello che ha combinato nel reality mariano prepariamoci al trash anche nello show di Signorini. Perché Tommaso non sarà un vero ‘vippone’, ma ha tutte le carte in regola per creare dinamiche interessanti.

“Tommaso Eletti ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi. Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. – si legge su Davide Maggio.it – Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che tra i “vipponi” che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso. Classe 2000, romano, aspirante istruttore di snowboard, faccia da bravo ragazzo ma atteggiamenti e comportamenti che hanno fatto molto discutere durante la sua avventura nel reality estivo. Entrato come il “bambino” succube di una donna di 40 anni, è risultato essere il “manipolatore” di una relazione in cui lei ha spesso avuto poca voce in capitolo e “pagato” il sentirsi desiderata da un ragazzo molto più giovane”.

Tommaso come si chiama, che per 2 secondi che ” è stato ” in tv e ci ha mostrato tutto ciò che non deve essere una relazione, probabilmente sarà un concorrente del #GFvip

Da Temptation Island al Grande Fratello Vip: le parole di Tommaso sulla sua ex.