Stamani il rumor sulla possibile squalifica di Fausto Leali (che dopo le parole su Mussolini aveva fatto uno scivolone razzista) e adesso la comunicazione del Grande Fratello Vip dell’annullamento del televoto. Ormai direi che ci sono davvero pochi dubbi, molto probabilmente il cantante di Io Amo stasera lascerà la casa più spiata d’Italia.

Gli account ufficiali del GF Vip hanno da poco annunciato che a causa di un provvedimento disciplinare il televoto che vedeva coinvolti Massimiliano Morra e Fausto Leali è stato annullato e che – ovviamente – i telespettatori che avevano già votato saranno rimborsati.

“Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato. Questo a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

Nella puntata di oggi, lunedì 21 settembre, di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Nessuno dice che Leali sia un fan del dittatore che ha rovinato il nostro paese e milioni di vite o che sia razzista (probabilmente non si è nemmeno reso conto della gravità di quello che ha detto), ma vista la squalifica per bestemmia è giusto che lo stesso provvedimento venga preso per sfondoni che potrebbero ferire altre persone.

GF Vip, il post sul televoto.

