Proprio come è successo il mese scorso per le gravi frasi di Fausto Leali, anche oggi il Grande Fratello Vip ha deciso di annullare il televoto. Gli autori hanno rilasciato un comunicato ufficiale in cui parlano di provvedimento disciplinare per uno dei ‘vipponi’ e specificano che chi ha votato verrà rimborsato.

“Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP”.

Probabilmente il provvedimento riguarda Andrea Zelletta che – come Paolo Brosio – ha fatto degli spoiler agli altri coinquilini, rivelando loro chi sono i nuovi ingressi.

Televoto annullato: il comunicato.

