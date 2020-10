Al Grande Fratello Vip durante le prossime settimane entreranno dei nuovi concorrenti (ed oltre il già confermato gieffino gay) nel cast è stato richiamato anche un volto che ha partecipato alla primissima edizione condotta da Ilary Blasi: sto parlando di Stefano Bettarini.

A confermare il nome di Bettarini è stato DavideMaggio.it che ha anche sottolineato come le new entry in procinto di varcare la porta rossa siano in realtà tutte vecchie conoscenze del programma.

Stefano Bettarini (proprio come ha fatto Valeria Marini durante la scorsa edizione) bisserà l’esperienza del 2016 ed aggiungerà al curriculum l’ennesimo reality show dopo aver già partecipato nel corso dell’ultimo decennio in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle, Jump Stasera Mi Tuffo, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi e Temptation Island Vip; ed in qualità di inviato di La Talpa e dell’Isola dei Famosi.

Stefano Bettarini nel cast del Grande Fratello Vip

Stefano Bettarini in casa troverà due sue vecchie conoscenze: Pierpaolo Pretelli (con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island Vip) e Dayane Mello (con cui ha avuto un flirt nel 2017).

E proprio su Dayane Mello, Bettarini ha confessato: