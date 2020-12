Al Grande Fratello Vip nel corso delle prossime puntate entreranno 10 concorrenti e dopo avervi annunciato in esclusiva l’ingresso di Samantha De Grenet e quello di Cecilia Capriotti, il settimanale Chi ha svelato altri nomi.

Fra loro ci sarebbero il già chiacchierato Filippo Nardi, l’ex gieffino Mario Ermito (modello, è stato una settimana nel GF12 di Alessia Marcuzzi e recentemente lo abbiamo visto nel cast di Tale e Quale Show), Carlotta Dell’Isola di Temptation Island, Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga ed ex volto di Temptation Island Vip) e Ginevra Lamborghini, sorella minore di Elettra, che da poco ha debuttato nel mondo della musica ed ha fatto molto parlare a causa della sua assenza al matrimonio.

“C’è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi” – ha confessato Ginevra Lamborghini su sua sorella Elettra – “Abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera, è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”.