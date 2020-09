Il settimanale DiPiù ha svelato in anteprima quello che sembrerebbe essere il cast ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che comprende anche i 7 nomi confermati dalle foto identikit.

Il cast femminile è composto da Elisabetta Gregoraci, dalla contessa Patrizia De Blanck, da Flavia Vento, da Stefania Orlando, dalla coppia madre-figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, dalla ballerina Matilde Brandi, dalla modella ed influencer Francesca Pepe, dall’ex di Gabriel Garko, Adua Del Vesco, da Dayane Mello e dall’attrice Myriam Catania.

In quello maschile invece troviamo Francesco Oppini, Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio (che aveva smentito), l’ex velino Pierpaolo Pretelli, il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, l’attore Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.

Sulla carta il cast sembrerebbe essere un grosso MEH (e per fortuna Google mi ha aiutato a capire chi fossero un paio), ma come l’esperienza ci ha insegnato non è tanto il grande nome di spicco a fare un reality, bensì la personalità del singolo concorrente, tanto o poco conosciuto che sia.

Occhi puntati su Flavia Vento (che durerà tre giorni, come in ogni reality a cui ha partecipato), Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck.

Il trash è servito.

Vi piace?