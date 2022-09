Grande Fratello Vip: svelato il cast completo con 23 gieffini

Quest’anno il cast del Grande Fratello Vip non è stato presentato sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Alfonso Signorini ha cercato di mantenere il segreto sui vipponi, ma stamani Davide Maggio ha svelato la lista dei 23 gieffini che lunedì 19 settembre varcheranno la porta rossa. Ci sarà davvero Elenoire Ferruzzi, ma anche Patrizia Rossetti, il conduttore Marco Bellavia, l’ex tronista Daniele Del Moro, Gegia e l’ex di Taylor Mega Alberto De Pisis.

Grande Fratello Vip: il cast completo.

Marco Bellavia – Attore, conosciuto per aver interpretato Steve nella “saga” di Licia ed essere stato volto di Bim Bum Bam.

Giovanni Ciacci – Costumista, ex volto di Detto Fatto, ha di recente dichiarato di essere sieropositivo.

George Ciupilan – Giovane tiktoker, noto per essere stato uno degli allievi de Il Collegio.

Sofia Giaele De Donà – Influencer, ha partecipato a Ti Spedisco in Convento.

Alberto De Pisis – E’ conosciuto (!) per essere stato l’ex di Taylor Mega, salvo dichiararsi poi omosessuale.

Daniele Del Moro – Ex gieffino, partecipò al Grande Fratello di Barbara D’Urso nel 2016.

Edoardo Donnamaria – Arriva da Forum, ma è conosciuto principalmente per la voce, essendo speaker di RTL 102.5.

Elenoire Ferruzzi – Icona trans, è nota per i suoi “sfacciati” video.

Antonella Fiordelisi – Ex schermitrice, nota al mondo del gossip per i suoi flirt (più o meno presunti) con personaggi famosi, dal calciatore Gonzalo Higuain al figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric.

Gegia – Attrice e comica, celebre soprattutto in tv negli anni ‘80. Celeberrima la serie Professione Vacanze con Jerry Calà.

Charlie Gnocchi – Conduttore radiofonico, fratello di Gene Gnocchi.

Wilma Goich – E’ la cantante de Le colline sono in fiore, canzone del 1965 che le ha regalato grande popolarità.

Ginevra Lamborghini – Sorella di Elettra Lamborghini, fa l’influencer.

Sara Manfuso – Giornalista, ospite di diversi talk (da Dritto e Rovescio a Zona Bianca, da Agorà a Otto e Mezzo), è sposata con il deputato del PD Andrea Romano.

Carolina Marconi – Venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello 4, negli ultimi tempi ha condiviso con i follower che la seguono sui social la sua lotta contro un tumore.

Nikita Pelizon – Influencer, già vista in tv a Temptation Island (era tentatrice), Ex On The Beach e quest’anno a Pechino Express.

Amaurys Pérez – Ex pallanuotista, da anni “salta” da un reality all’altro (Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Pamela Prati – Soubrette sarda, che torna alla ribalta in tv dopo il terremoto Mark Caltagirone. Per lei si tratta di un ritorno, avendo già preso parte al Grande Fratello Vip nel 2016.

Cristina Quaranta – Ex ragazza di Non è la Rai e velina di Striscia la Notizia, tenta un ritorno sotto i riflettori dopo l’avventura poco fortunata all’Isola dei Famosi 2005.

Attilio Romita – Arriva dal Tg1, di cui è stato per anni conduttore.

Patrizia Rossetti – Per anni tra i volti di punta di Rete 4, riprende la strada del reality dopo averla percorsa in due occasioni (La Fattoria nel 2005 e Pechino Express nel 2018).

Luca Salatino – Tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, da dove è uscito in coppia con la corteggiatrice Soraia Ceruti.

Antonino Spinalbese – Parrucchiere, noto per la sua relazione (finita) con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la figlia Luna Marie.