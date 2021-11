Chi saranno i probabili nuovi concorrenti che potrebbero entrare al Grande Fratello Vip fra la fine di novembre e l’inizio di gennaio? Secondo una prima ricostruzione potrebbero essere addirittura otto (ed un paio di loro potrebbero entrare a gennaio, dopo le festività).

Fra i quasi-certi (l’ufficialità non c’è per nessuno) troviamo l’attrice Patrizia Pellegrino e l’ex showgirl Nathaly Caldonazzo (entrambe anticipate da TvBlog), Maria Monsé (nome fatto in tempi non sospetti da Riccardo Signoretti di Nuovo Tv) e Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, come dichiarato da Gabriele Parpiglia.

“C’è un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare ed era lì lì per entrare, poi è saltata. Lei è la sorella di Stefano De Martino. Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Non credo per motivi economici. Ora però che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi”.

Il nome di Adelaide è stato successivamente confermato anche da FanPage che ha aggiunto quello di Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi ed ora peperino dei salotti Mediaset. A loro potrebbe aggiungersi Valeria Marini (che tornerebbe al Grande Fratello Vip per la terza volta) come scritto dal settimanale Oggi e l’ex tronista Giulio Raselli. Chiude la lista una certa “Giulia”, tutt’ora misteriosa. Che sia Giulia D’Urso, l’ex fidanzata di Raselli?

Sembrerebbero essere sfumati la schermitrice Antonella Fiordelisi ed il Divino Otelma.

Grande Fratello Vip, gli otto papabili nuovi concorrenti

Patrizia Pellegrino, attrice

Nathaly Caldonazzo, showgirl

Maria Monsè, showgir

Valeria Marini, showgirl

Adelaide De Martino, sorella di…

Biagio D’Anelli, opinionista

Giulio Raselli, ex tronista

Giulia (?)