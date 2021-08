Salgono a quota 7 le concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip e non ho usato il soggetto femminile a caso, dato sono davvero tutte donne al momento.

Dopo l’ex cantante lirica Katia Ricciarelli e l’ex tronista Sophie Codegoni (anticipate dal settimanale Chi) ed il terzetto composto da Raffaella Fico, Soleil Sorge e Manila Nazzaro (svelate dai rebus proposti dai profili social della trasmissione), oggi il portale televisivo DavideMaggio.it è stato in grado di anticipare in esclusiva altri due nomi ufficiali.

Il primo vip anticipato da Davide Maggio è quello di Miriana Trevisan, nome già trapelato da mesi ed oggi ufficialmente confermato.

“Miriana Trevisan, 48 anni, arriverà al GF Vip dopo l’esperienza come concorrente dell’Isola dei Famosi vissuta nel 2007” – si legge sul sito – “L’ex showgirl, che debuttò con Non è la Rai ma fu anche velina di Striscia la Notizia e valletta di Mike Bongiorno, tornerà così nella casa di Cinecittà dove già, nel gennaio 2020, entrò come guest per incontrare l’allora concorrente Pago, suo ex marito. Stavolta, però, la sua permanenza non sarà estemporanea”.