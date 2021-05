Alfonso Signorini, nonostante sia sparito dalla tv dallo scorso 1^ marzo quando ha chiuso la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sta lavorando senza sosta alla realizzazione del cast della nuova edizione che partirà a settembre.

I primi vip sono già stati contattati e se da una parte c’è una schiera di ex naufraghe di Ilary Blasi che scalpitano per entrare, il conduttore ha messo gli occhi su un’altra celebrità: l’ex Velina di Striscia la Notizia ed ora conduttrice ed opinionista, Miriana Trevisan.

Il nome di Miriana Trevisan, anticipato da TvBlog, era già stato associato al Grande Fratello Vip l’anno scorso, quando girava il rumor di un suo ingresso nella casa per fare una sorpresa all’ex fidanzato Pago. Ora da ospite passerebbe a concorrente.

Questo per Miriana Trevisan sarebbe il secondo reality show dopo aver partecipato nel 2007 a L’Isola dei Famosi dove conquistò il quarto posto. Fu l’edizione di Cristiano Malgioglio, Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone e Lisa Fusco, che sono tutti diventati dei gieffini nel corso degli anni. L’ex Velina seguirà le loro orme?

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan nel cast? Ecco tutti i nomi

Ecco la lista dei vip che potrebbero partecipare perché contattati / proposti:

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, portavoce

Sandra Milo, attrice

Selvaggia Roma, ex gieffina

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Anna Oxa, cantante

Gabriel Garko, attore

Barbara Bouchet, attore

Miriana Trevisan, ex showgirl