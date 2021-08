Fra meno di un mese tornerà il Grande Fratello Vip condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Nel cast, oltre la già confermatissima Katia Ricciarelli, potrebbe esserci anche un nome che richiamerebbe a sé molto hype: Jasmine Carrisi.

La cantante in erba figlia di Albano e Loredana Lecciso avrebbe infatti vinto al ballottaggio per entrare nella Casa più spiata d’Italia contro un’altra figlia d’arte, Anna Lou Castoldi, primogenita di Morgan ed Asia Argento.

A svelare questo curioso retroscena è stato TvBlog che ha parlato proprio di ‘derby’ fra le due con la Carrisi che avrebbe convinto più gli autori rispetto alla Castoldi.

La figlia di Albano, esclusa insieme al padre dalla seconda edizione di The Voice Senior […] avrebbe subito trovato riparo fra le braccia di Alfonso Signorini che le avrebbe regalato il soggiorno permanente effettivo nella celebre casa di Cinecittà, almeno per il tempo che il pubblico sovrano le vorrà concedere”. – si legge su TvBlog – “Il padre invece dovrebbe trovare come detto ospitalità fra le mura dell’auditorium del foro italico messe a sua disposizione da Milly Carlucci per tutta la durata di Ballando con le Stelle. Anna Lou invece pare si dovrà accontentare di fare il tifo per papà nella prossima edizione dello show tersicoreo della Rete 1 della televisione pubblica. Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo, statte accuorte”.