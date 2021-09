Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà piuttosto variegato ed oggi, dopo aver annunciato la presenza di sette donne (in ordine: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e le sorelle Hailé Selassié), gli autori del reality hanno spoilerato il primo maschietto.

“Dai questa è semplice” – hanno scritto ironicamente – “Oppure no?“. Nella foto incriminata si vede un uomo giovane, moro (i peli sulle braccia sono scuri) con due belle spalle, una camicia celeste ed un orologio che non passa certo inosservato. Ed è stato proprio l’orologio a far scoprire la sua identità: si tratta di Gianmaria Antinolfi, imprenditore al suo debutto televisivo noto ai settimanali di gossip per essere stato fidanzato prima con Dayane Mello, poi con Belen Rodriguez.

All’imprenditore dovrebbero aggiungersi (il condizionale è d’obbligo) anche Jo Squillo, Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani), Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Giucas Casella.

Grande Fratello Vip, il cast ufficiale della sesta edizione

Gianmaria Antinolfi

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

