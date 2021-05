Il settimanale Oggi ha svelato il nome di una seconda papabile concorrente che ha sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip: si tratta di Justine Mattera.

Alfonso Signorini, nonostante sia sparito dalla tv dallo scorso 1^ marzo quando ha chiuso la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sta lavorando senza sosta alla realizzazione del cast della nuova edizione che partirà a settembre. Moltissimi i nomi trapelati online, ma solo due quelli ‘ufficiali’ che hanno realmente sostenuto un provino con gli autori. Miriana Trevisan e – come già scritto – Justine Mattera.

Americana di nascita ma italiana d’adozione, questo per la Mattera sarebbe il secondo reality show dopo l’esperienza in Fattoria fatta a metà degli anni 2000. Il suo nome, come quello della Trevisan, non “smuove” granché. Mi auguro che Alfonso Signorini abbia in canna altri colpi perché non può realizzare un cast tutto composto da persone famose vent’anni fa.

Grande Fratello Vip, Justine Mattera nel cast? Ecco tutti i nomi

Ecco la lista dei vip che potrebbero partecipare perché contattati / proposti:

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, portavoce

Sandra Milo, attrice

Selvaggia Roma, ex gieffina

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Anna Oxa, cantante

Gabriel Garko, attore

Barbara Bouchet, attore

Miriana Trevisan, ex showgirl

Justine Mattera, ex showgirl