Fra circa un mese tornerà il Grande Fratello Vip e proprio oggi il portale televisivo Blogo ha svelato il nome della nuova opinionista che prenderà il posto lasciato da Wanda Nara: si tratta di Antonella Elia.

Nel corso delle ultime settimane Alfonso Signorini aveva vagliato anche l’ipotesi di avere Elettra Lamborghini nel cast fisso degli opinionisti (magari al fianco di Pupo e Antonella Elia oppure proprio al posto di quest’ultima), ma alla fine il suo nome è stato scartato ed è stato deciso di proporre la coppia Pupo-Antonella.

Il 2020 per Antonella Elia è stato un anno davvero ricco di novità e soddisfazioni lavorative: nel primo trimestre ha preso parte come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip (arrivando fino alla puntata finale), in estate ha partecipato in coppia con il fidanzato a Temptation Island di Filippo Bisciglia, mentre nei prossimi mesi tornerà al GF Vip nell’inedito ruolo di opinionista.

Nel cast dei concorrenti dovrebbero esserci (il condizionale è d’obbligo) la contessa Patrizia De Blanck, l’ex signora Briatore Elisabetta Gregoraci, la showgirl Flavia Vento, Nina Moric (nonostante la sua smentita), Giovanni Terzi (giornalista nonché futuro marito di Simona Ventura), l’attrice Eva Grimaldi, l’influencer Tommaso Zorzi e l’ex calciatore Nicola Ventola.