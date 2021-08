Fra meno di un mese debutterà su Canale 5 la sesta edizione del Grande Fratello Vip e fra le pagine del settimanale Chi, come riportato da BlogTivvu.com, Andrea Palazzo – storico capo progetto del reality – ha svelato come sarà la nuova Casa.

“Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”.

Un tema “marittimo” in pieno inverno è il contrario di “avanguardia pura” di Miranda Priestly. O sbaglio?

Grande Fratello Vip, novità fra gli opinionisti

E le novità della sesta stagione non sono finite qua, perché il cast fisso del GFVip si allarga e nel parterre degli opinionisti non ci sarà solo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma anche due opinioniste popolari che svolgono in qualche modo il compito di “dar voce al popolo”.

Questo non si tratta di un rumor, ma di una notizia vera e propria anticipata sempre da Andrea Palazzo fra le pagine del settimanale Chi.