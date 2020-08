Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck potrebbero non essere le uniche due concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dato che il portale Blogo nelle ultime ore ha svelato l’identità di altre tre celebrità che hanno sostenuto (pare molto bene) il provino con gli autori.

Il primo nome è quello della ballerina e showgirl Matilde Brandi, che proprio una settimana fa sul settimanale di Signorini aveva confessato:

“Sono una MILF con la testa da 14enne. Tornare in tv? Chissà, oggi c’è gente senza arte né parte. Quella che ho fatto io era la migliore di sempre: purtroppo farsi guidare dal cuore e dal senso di giustizia non paga mai. Aurora e Sofia [le gemelle, ndr] avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme”.