18, 19…20! In attesa di scoprire chi saranno gli ultimi due concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Davide Maggio ha svelato l’identità del ventesimo vippone che entrerà in Casa. Si tratta di un nome in realtà già trapelato da settimane, ovvero del modello e attore Andrea Casalino.

Pugliese, 30enne, moro, un nome già apparso su questo blog in tempi non sospetti quando sostenne il provino per partecipare a L’Isola dei Famosi che vide lo sbarco in Honduras di Simona Ventura. Altri tempi. A distanza di anni è pronto per il Grande Fratello Vip.

“Vi domanderete: “Come l’ha ‘beccato’ Alfonso Signorini?”. Casalino ha conosciuto i riflettori dello spettacolo già a 20 anni, quando viene eletto Mister Italia. E’ con la “fama” di più bello d’Italia che arriva a Uomini e Donne, come corteggiatore, a Mattino Cinque come ospite e soprattutto sul set delle fiction Mediaset: la Ares lo arruola per Rodolfo Valentino – La Leggendacon Gabriel Garko, dove interpreta Cetto Lo Monaco; prende parte anche a Squadra Antimafia. Ma a far parlare di Andrea Casalino è soprattutto il gossip: ha avuto una relazione con Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un Altro, e si vocifera di un flirt con Alessia Macari, vincitrice del primo GF Vip. Nella casa entrerebbe da single”.

Chi saranno gli altri due ipotetici concorrenti? Fra i nomi passati in rassegna e mai confermati (ma che hanno sostenuto il provino) troviamo il rapper Moreno Donadoni e gli attori Davide Silvestri ed Alex Belli. Da segnalare anche l’ex tronista Massimiliano Mollicone.

Grande Fratello Vip, il cast ufficiale della sesta edizione

Ainett Stephens

Aldo Montano

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Tommaso Eletti