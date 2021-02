La quinta stagione del Grande Fratello Vip col suo doppio appuntamento settimanale regala a Canale 5 una ventata di ascolti che solo C’è Posta Per Te – nell’attuale programmazione – riesce a superare.

Per questo motivo il reality, che avrebbe dovuto eleggere il proprio vincitore lo scorso 8 dicembre, ha posticipato la finale a lunedì 8 febbraio, poi a venerdì 26 febbraio ed infine a lunedì 1^ marzo.

Le dinamiche interne, checché ne dicano i detrattori, sono ancora molte, fra tutte la rottura della Rosmello e l’avvicinamento di Rosalinda ad Andrea Zenga con annessa gelosia di Dayane Mello.

Una “trama” molto simile all’ultima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna che – dato il successo – convinse gli autori a realizzare in tempo zero uno spin off dal titolo El Tiempo del Descuento, che rivide parte del cast rientrare in casa per un mese per “chiarire i punti in sospeso fra i concorrenti”.

El Tiempo del Descuento, infatti, era una sorta di Gran Hermano Vip con più confronti e più giochi, basandosi però sulla stessa dinamica di nomination-eliminazione-vincitore con tanto di mini montepremi in palio.

Un’idea che gli autori del Grande Fratello Vip potrebbero “scopiazzare” perché in questa edizioni i “punti in sospeso” fra i concorrenti sono davvero molti. Oltretutto non dimentichiamoci che molti concorrenti fra loro non hanno mai convissuto, sarebbe quindi interessante scoprire come possono interagire una Matilde Brandi ora single con un Mario Ermito, o una Patrizia De Blanck con una Samantha De Grenet.

Grande Fratello Vip – Il Tempo Della Resa Dei Conti potrebbe quindi essere uno spin off che potrebbe regalare a Canale 5 altre boccate d’aria in termini di ascolti.

L’edizione spagnola ha debuttato un mese dopo la finale (ed è durata un mese), in questo caso, quindi, potrebbe andare in onda tutto il mese di aprile affiancato da L’Isola dei Famosi.