Al Grande Fratello Vip molto probabilmente entreranno dei nuovi concorrenti ed oltre Valentina Nulli Augusti un’altra celebrità che potrebbe varcare la porta rossa potrebbe essere Antonella Fiordelisi. Parola di Sophie Codegoni.

La gieffina, infatti, parlando con i suoi coinquilini di eventuali nuovi ingressi, ha spoilerato il nome di Antonella sapendo probabilmente che ha sostenuto il provino e che le è andato bene.

Antonella Fiordelisi in tempi non sospetti si era già candidata per partecipare al Grande Fratello Vip. Che sia arrivato il momento giusto?

“L’Isola dei Famosi? Vi dico la verità. Me l’avevano chiesto di andare nel 2017 dopo la questione che ci fu con Higuain. Non so se vi ricordate. Mi avevano chiamato per partire all’ultimo, ma avevo 18 anni e mi sono fatta condizionare dai miei genitori che erano molto spaventati. Perché sono molto magra di mio e avrei perso 15/16 kg perché sono abituata a mangiare tantissimo ed avrei perso molti kg senza toccare cibo. Quindi non sono andata a l’Isola. Mi manca quest’esperienza. Per come sono fatta io sarei andata forse. anche se forse è meglio così, perché mi innervosisco molto se non mangio.

Se c’è un altro reality che vorrei fare? Sicuramente un reality dove si mangia, si dorme e si sta tranquilli. Se parlo del GF Vip? Quello sicuramente sarebbe un bel reality per me. Perché molte persone non mi conoscono bene, non conoscono ben i miei lati caratteriali. Attraverso i social non si può conoscere bene una persona. – ha concluso l’influencer – Poi con quel programma potrei essere conosciuta dal pubblico. Il mio ex al GF Vip con me? Oddio speriamo di no, pure lì no dai”.