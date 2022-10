Grande Fratello Vip: Sonia lascia il posto (momentaneamente) e salta il doppio appuntamento settimanale

Al Grande Fratello Vip ci sono dei work in progress e non solo lato concorrenti. I nomi che girano sono sempre gli stessi: Dayane Mello, Helena Prestes e Teresa Langella; anche se da oggi si è aggiunto anche quello di Luca Onestini.

La più grande novità però non è sul versante nuovi ingressi, ma su quello della messa in onda. Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Pipol e ripreso da BlogTivvu, il Grande Fratello Vip interromperà il doppio appuntamento settimanale da metà novembre fino a gennaio.

“Ci sono dei rumors che si intrecciano in rete, diamo l’ufficialità: il Grande Fratello Vip da metà novembre andrà in onda almeno fino a gennaio – per poi riprendere con doppio appuntamento – solo il lunedì. Fino a Natale e Capodanno, per poi riprendere con il doppio appuntamento”.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli va in vacanza

Anche quest’anno, nel periodo natalizio, Sonia Bruganelli andrà in vacanza.

“Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa. Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto”.

E se l’anno scorso Alfonso Signorini ha chiamato Laura Freddi, storica ex di Paolo Bonolis, per sostituire Sonia Bruganelli; quest’anno la scelta potrebbe rimanere interna. La più quotata sembrerebbe essere infatti Giulia Salemi già presenza fissa in studio per comunicare il sentiment del web. L’upgrade a ruolo di opinionista per un paio di puntate sembrerebbe essere scontato e soprattutto meritato.

