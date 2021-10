Alfonso Signorini, in apertura puntata al Grande Fratello Vip, è tornato a parlare del caso Bruganelli – Magalli – Volpe mostrando alle due dirette interessate le anticipazioni della prossima puntata di Verissimo, che vedrà protagonista proprio Giancarlone nazionale.

“Silvia Toffanin per la puntata di domenica di Verissimo ha intervistato Giancarlo Magalli” – ha anticipato Alfonso Signorini – “Dalle anticipazioni abbiamo scoperto che ha dichiarato ‘Il selfie con Sonia? Era una provocazione per Adriana Volpe, l’ha voluto fare lei’. Cioè, Magalli si smarca da Bruganelli”.

Se Magalli ha riversato le colpe a Bruganelli, quest’ultima ha fatto l’opposto.

“Che Magalli volesse fare questa foto per fare una provocazione ci sta ed avendo visto tutto questo clamore avrà pensato ‘eh che sono l’unico che non ci guadagna?’, così è andato a Verissimo. Insomma, non lo intervistavano da tanto tempo. La provocazione c’è stata da parte sua, non da parte mia”.