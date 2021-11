Ci siamo, torna la mia amatissima (e imitatissima, male) rubrica ‘se lo avessero gestito altre conduttrici’. Dopo il caso di Mark Caltagirone e il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, ecco come le nostre presentatrici preferite si sarebbero comportate davanti alla crisi di Lulù Selassiè.

Grande Fratello Vip: se Barbara, Mara, Milly, Maria, Simona e Ilary avessero gestito l’attacco di panico di Lulù.

Barbara d’Urso.

“No regia non togliete, tranquilli. Lasciate pure l’inquadratura grazie, non dobbiamo nascondere nulla, siamo in diretta. Lulù, mi senti? Siamo in diretta, ci sono otto milioni di telespettatori che ci stanno guardando quindi modera il linguaggio e porta rispetto! Ho un nero? Ok a tra pochissimo con la crisi choc di Lulù, cercheremo di capire se sta bene o devo mandare, Ilaria Dalle Palle o un medico, a dopo! […] Bentornati, intanto grazie, grazissime, grazie perché siamo primi in tendenza mondiale con l’hashtag GFVip e secondi con StayStrongLulù, grazie anche per i picchi della scorsa puntata la curva nera era lassù nel cielo.

Adesso riapritemi il collegamento con Lulù. No, ragazzi cosa succede? Perché siete tutti in bagno? Sta bene? Fatemi capire, vi prego non accavallatevi che non si capisce nulla altrimenti. Voglio sapere se Lulù è in grado di parlare o dobbiamo intervenire. Ma sta avendo una crisi perché si è accorta di essere innamorata sia di Alex che di Soleil? Intanto mettetemi la scritta ‘ESCLUSIVA’ grazie. Cosa sono queste urla? Lulù ti prego mi sto preoccupando, esci dai che tra poco ci sarà una sorpresa choc gold in ascensore incontrerete una persona speciale. Vabbè basta, sapete quanto io sia affezionata a Lulù, ma c’è un limite a tutto. Regia? Chiudere, chiudere, chiudere”.

Maria De Filippi.

“Ascolta Lulù, possiamo parlare? Dai che nella Love Boat ci sono già i bambini pronti con i petali per la sorpresa. Tinaaaaaaa ti prego no, non ti ci mettere anche tu. Ma no che non è una ‘buciarda e cafona’. A me sembra palese che non stia bene in questo momento, quindi mandiamo un rvm intanto. […] Ok ho appena saputo che mentre eri in bagno Lulù hai offeso alcuni membri della mia redazione. Per questo motivo sono costretta a chiederti di lasciare la casa immediatamente. Mi pare ovvio che per te il GF Vip sia finito qui. Con molta serenità, ma credo sia giusto così”.

Milly Carlucci.

“Bentornati al Grande Fratello con le Stelle. Aspettate che mi dicono ci sia un piccolissimo incidente accaduto nella casa, si tratta di Lulù. Come? Ah, si è appartata in bagno e si sta lamentando? Ok, vediamo se le va di parlare con i nostri opinionisti. Tesoro, ci sono Guillermo e Ivan Zazzaroni che vorrebbero parlarti. Sta offendendo tutti? No, voleva dire p0rca pu…ritana. Dai Lulù, che non è ancora detta l’ultima parola, il pubblico sta mettendo tantissimi cuoricini. Poi nel caso ci sarà il tesoretto della Signora Rossella che potrebbe salvare te e tua sorella. Dai ridiamo insieme tutti, w Grande Fratello con le Stelle! Vai cantiamo ‘Ho voglia di spettegolar con te, spettegolando con le stelle’”.

Mara Venier.

“Mi fate parlare con lei, mi collegate? Hey, Lulù amore della ziaa, dai esci fuori che ce sto io qui per te. Ma fregatene tesoro mio, dai che se esci poi te farai una bellissima carriera dopo. Io sono partita che facevo la stracciarola e poi mi sono tolta tutte le soddisfazioni. Ma mi sta sentendo? Eddai amore esci dal bagno che poi se te cacciano dalla casa vieni qui in studio da me e ci facciamo un bel selfie che pubblico su Instangran e vedi quanti like subito. Manuel non ti vuole? E mandalo a quel paese, ma che te frega, è pieno il mondo di bonazzi, dai retta alla zia. […] Dai non farmi pregare ancora, esci dal bagno amore mio. Forza che tra poco devo salutare tua sorella Clarissa che sarà eliminata. Oddio no scusate, era uno scherzo, non sappiamo chi sarà eliminata”.

Ilary Blasi.

“Me sente questa? Sono collegata o no? Ok, hey Clarissa, no spe scusa, no vabbè come se chiama questa qui? Qual è delle tre? Lamezia? S’è fatta na certa anche per me scusate [ride]. Ascolta Lamezia, hai fatto un bel casino vè? Ragazzi ma questa nemmeno me risponde. Se vabbè ciao. Qua me pare de rivedè la moglie di Caltagirone barricata in bagno.

Dai forza, che ce sta anche una sorpresa cor tu cugino, che sta fuori sul tappeto rosso e sta a diventà un polaretto. Duchessa ascolta, io non sono na nobile, ma qua lo show quando inizia e quando finisce lo decido io e t’ho detto tutto”.

Simona Ventura.

“Snoah Lulù, ma anche Lucrezia ecco cch… Mi avevi promesso che avresti preso bene un’eventuale uscita e invece era una grande boiata. Eh vero, ecco. Male, malissimo, malissimo. Ma che dovrebbe dire Samy che è durato quanto un gatto in tangenziale qua dentro?

Il programma fa schifo? Ascoltami bene, sdi be de le, Lulù, io non ti permetto di restare qui a sputare nel piatto in cui mangi, piatto che è retto dal lavoro di centinaia di persone. Quindi se non ti piace il posto dove stai, quella è la porta, passi lunghi e ben distesi. Che cosa urli? Guarda bella che io non ho mica paura dello scontro fisco è! Ripeto che se non stai bene qui te ne torni in Spa, a casa tua da tua madre.

Ok adesso voltiamo pagina, e salutiamo al new entry Valery! En te dico che te amo Valeria, la casa bonita!”

PS: per alcuni blog concorrenti sottolineo che queste NON sono vere dichiarazioni delle conduttrici, quindi prima di fare copia e incolla sappiate che è solo frutto della mia mente piena di trash.

PH: Grande Fratello Vip Endemol.