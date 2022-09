Grande Fratello Vip: scatta il primo bacio tra due concorrenti

Al Grande Fratello Vip scatta il primo bacio come rito di buon auspicio

L’attesa è finita e finalmente il Grande Fratello Vip è tornto in onda su Canale 5. Nel corso della prima puntata della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini è scattato il primo bacio tra due concorrenti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo tanti mesi di preparazione, il Grande Fratello Vip ha finalmente debuttato su Canale 5 il giorno 19 settembre 2022. Durante la prima puntata, Alfonso Signorini ha presentato i 23 concorrenti al pubblico italiano. Oltre al conduttore, questa settima edizione del reality show vede presenti in studio in qualità di opinioniste anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Invece, ad occuparsi dei social ci sarà Giulia Salemi.

Malgrado quella di ieri sia stata solo la prima puntata, è già scattato il bacio tra due concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha riunito in confessionale Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti dando a loro tre un compito ben preciso.

Nel dettaglio, le tre gieffine dovevano scegliere un uomo ed un donna per fare un rito di buon auspicio. Infatti, Alfonso Signorini ha pensato di replicare l’appassionnate bacio in piscina che Elisabetta Gregoraci e Pierpoalo Pretelli si erano scambiati nel corso della scorsa edizione del GFVip.

Le tre concorrenti si sono trovate un po’ in difficoltà fino a quando Patrizia Rossetti ha proposto Sara Manfuso. Nonostante quest’ultima sia sposata, il conduttore ha approvato la scelta la quale poi è ricaduta anche su Attilio Romita come partner. Dopo essere stata esortata più volte dagli altri inquilini, Sara Manfuso ha ceduto ed ha accettato la sua sorte. Ed è proprio in questo modo che è scattato il primo bacio nella casa più spiata d’Italia.