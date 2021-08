Sono saliti a quota cinque i concorrenti ufficiali che faranno parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, due dei quali annunciati sul settimanale Chi, le restanti tre tramite indovinelli e rebus.

Oltre Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Raffaella Fico una nuova concorrente ufficiale è Manila Nazzaro, anticipata da un rebus che lascia poco spazio all’interpretazione: due MANI, un rotolo di LANA, l’emoji che dorme con ZZ ed un trattore. Ok, forse il trattore l’ho capito poco, ma l’indizio “Manila Nazz” c’è ed è chiaro.

In merito al Grande Fratello Vip, proprio Manila Nazzaro lo scorso anno aveva dichiarato:

“Grande Fratello Vip? Sarebbe un’arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”.