Al Grande Fratello Vip questa sera farà il suo ingresso una persona che potrà vivere con i vipponi. Non un concorrente, bensì un ospite. Chi? Ovviamente il fidanzato di Francesca Cipriani, tale Alessandro Rossi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini durante le consuete anticipazioni del venerdì.

Imprenditore romagnolo, Alessandro Rossi è noto per essere il fidanzato di Francesca Cipriani e nel corso delle scorse puntate ha già fatto due sorprese alla sua amata. Ora, per la sua gioia, potrà vivere con lei almeno un paio di giorni. Per far ciò ha dovuto ottenere un “green pass” della produzione: doppio tampone negativo ed ovviamente una settimana in quarantena in un albergo romano.

Grande Fratello Vip, Alessandro Rossi su Francesca Cipriani: “La amo, è molto fragile”

Qualche settimana fa è stato anche intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5 News ed ha così parlato di Francesca Cipriani e della sorpresa che le ha fatto al GF Vip col megafono.