Chi entrerà al Grande Fratello Vip nel corso delle prossime settimane? I famosi papabili sono tanti (si è parlato del Divino Otelma e di Antonella Fiordelisi), ma questa settimana sono trapelati online altri quattro nomi.

Grande Fratello Vip: Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini alla corte di Alfonso Signorini

Il primo è quello di Maria Monsè. Il suo provino per il GF Vip 6 era stato anticipato da Riccardo Signoretti in piena estate. Scartata dalla rosa del cast ufficiale, la Monsè (che al Grande Fratello Vip ha già partecipato in una edizione di Ilary Blasi) potrebbe varcare la porta rossa a fine mese.

Il secondo nome è quello dell’attrice Patrizia Pellegrino, già ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Il suo nome è stato anticipato da Biagio D’Anelli e confermato involontariamente dalla stessa showgirl. Domani (lunedì 15) dovrebbe entrare in quarantena, questo significa che il suo ingresso potrebbe avvenire nella puntata di lunedì 22 novembre.

A Maria e Patrizia si aggiungerebbe anche Nathaly Caldonazzo, vista sia a L’Isola dei Famosi che a Temptation Island Vip “che varcherà la porta rossa non appena sarà libera dell’impegno teatrale di Parlami d’amore con Francesco Branchetti”, come scritto da TvBlog.

Ultimo nome (ma non certo per importanza) quello di Valeria Marini, anticipato dal settimanale Oggi. Un nome a cui io stesso stento a crederci (ha partecipato al reality nel 2020 e quest’anno è reduce da Supervivientes), ma mai dire mai.

Che ne pensate di questo quartetto di bionde?

