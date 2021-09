Al Grande Fratello Vip entreranno ben 22 concorrenti ma fra loro solo 7 sono dei novellini al genere reality show. Andrea Casalino è al suo debutto televisivo, Samy Youssef vanta una partecipazione come tentatore a Temptation Island (totalmente passata inosservata), mentre Ainett Stephens ha sempre rifiutato altri reality.

Alfonso Signorini sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip: “Basta politicamente corretto” https://t.co/8tT4DxdOrM #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 6, 2021

Al debutto in questo genere di programma anche il nuotatore Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni (che nel curriculum vanta solo Uomini e Donne) ed ovviamente Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi, celebri per il gossip e non per la televisione.

Gli altri 15, invece, hanno fatto di tutto: Isola, Fattoria, Pechino, Riccanza, Temptation, GF e chi più ne ha più ne metta. E dato che alcuni concorrenti di reality fanno dei giri immensi e poi ritornano, ben quattro coppie si ritroveranno nella stessa casa dopo aver sperimentato la convivenza altrove.

Grande Fratello Vip: quattro coppie si ritroveranno in Casa dopo aver partecipato insieme ad un altro reality

Chi? Andiamo con ordine…

Carmen Russo e Davide Silvestri nel 2003 hanno partecipato insieme alla primissima edizione de L’Isola dei Famosi targata Rai2; così come hanno fatto Francesca Cipriani e Giucas Casella nel 2018 ed infine anche Soleil Sorge e Jo Squillo nel 2019. Altro reality per Katia Ricciarelli ed Aldo Montano, che si ritroveranno dopo aver spalato sterco di vacca a La Fattoria nel 2006.