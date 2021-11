Il Grande Fratello Vip si allunga (e fin qua nessuna novità). Quel che però non sapevamo e che ha anticipato TvBlog è la data della finale fissata per il prossimo 14 marzo 2022. Questa edizione quindi, dovesse andare bene, durerebbe ben due settimane in più rispetto alla quinta.

“La finale del Grande Fratello Vip 6 andrà in onda lunedì 14 marzo 2022 in prima serata, naturalmente su Canale 5” – si legge su TvBlog – “La media di questi primi due mesi e mezzo di questa nuova serie del più popolare reality show della televisione italiana si fissa al 18,6% di share, proprio come l’anno scorso e questo nonostante il successo di Tale e Quale Show il venerdì sera e gli ascolti delle grandi fiction di Rai1 del lunedì“.

Attualmente in casa sono rimasti 16 vipponi (15, dopo l’eliminazione di stasera: i sondaggi dicono Jo Squillo) e per questo TvBlog ha parlato anche di ulteriori innesti: dai 6 agli 8 nuovi concorrenti. “Questo prolungamento inoltre innescherà nuovi ingressi nella casa, fra i 3 ed i 4 concorrenti fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre e altri 3 o 4 nuovi vip nella casa di Cinecittà dopo le festività natalizie“.

Grande Fratello Vip, dai 6 agli 8 nuovi concorrenti: al momento nessuno ha firmato

Il portale televisivo ha anche anticipato che al momento NESSUN nuovo vip è stato arruolato e le contrattazioni avverranno nel corso di queste settimane. Per questo motivo l’ipotesi Divino Otelma è sì concreta, ma non ancora ufficiale (nonostante il suo spoiler).

Chi saranno i nuovi 6/8 concorrenti? Ma soprattutto come tireremo avanti un altro mese col cappotto di Giucas Casella e le coppie improbabili Trevisan-Pisu / Codegoni-Antinolfi?