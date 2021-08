Il Grande Fratello Vip qualche giorno fa ha annunciato una novità. Per questa edizione i profili social del programma pubblicheranno delle foto in bianco e nero dei concorrenti e i fan dello show dovranno indovinare chi sono i vipponi misteriosi.

Nei prossimi giorni Grande Fratello pubblicherà sui social alcuni indizi sui Vipponi che entreranno nella Casa. ATTENZIONE: i contenuti si autodistruggeranno senza preavviso.#GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 24, 2021

La prima concorrente da indovinare è stata descritta come sicura di sé, onesta e impaziente di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Dallo scatto io mi sono fatto un’idea e devo dire che le risposte al tweet del GF Vip erano quasi tutte d’accordo con me.

“Ma dai è palesemente Soleil Sorge!”, “Di chi si tratta? Della vincitrice del programma. Colei che ci regalerà tanto trash, Soleil”, “A giudicare dalla sagoma sembra l’ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna”, “Credo sia Soleil di Uomini e Donne”, “Non si vede bene ma visto che il nome circolava sui siti allora penso che sia Soleil Sorge”.

Quindi è quasi certo che dopo Katia Ricciarelli eSophie Codegoni, anche Soleil varcherà la famosa porta rossa (grazie Alfonso).

Grande Fratello Vip 6, ila lista dei probabili concorrenti.

Giucas Casella, illusionista e personaggio televisivo.

Tommaso Eletti, concorrente di Temptation Island.

Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento.

Francesca Cipriani, showgirl.

Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Katia Ricciarelli, cantante lirica (confermata).

Manuel Bortuzzo, nuotatore.

Miriana Trevisan, showgirl.

Giovanni Ciacci, stylist e personaggio tv.

Manuel Zardetto, ex di Zorzi.

Manila Nazzaro, conduttrice.

Alex Belli, attore.

Michele Casalino, modello.

Jessica, Lulu e Charli Selassié, sorelle principesse.

Jo Squillo, conduttrice.

Soleil Sorge, ex corteggiatrice di U&D.

Carmen Russo, showgirl.

Davide Silvestri, attore.

Pamela Prati, showgirl.

Totò Schillaci, ex calciatore.

Raffaella Fico, showgirl.

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Merigliani.

Sophie Codegoni, ex tronista Uomini e Donne (confermata).