Il Grande Fratello Vip ci ha spesso raccontato storie di coming out e di omofobia cercando, il più possibile, di far passare un messaggio di uguaglianza e rispetto. Nel corso degli ultimi sei anni in quella casa hanno vissuto molti concorrenti appartenenti alla comunità LGBT+.

Dopo aver letto la lista dei 22 concorrenti ufficiali che faranno il loro ingresso nelle puntate di lunedì 13 e venerdì 17 settembre, però, in molti hanno notato la mancanza della “quota gay” nel cast, sempre presente gli anni precedenti.

Grande Fratello Vip, svelato il 22esimo ed ultimo concorrente: ecco il cast completo * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/09fhYtpFHf — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 4, 2021

Grande Fratello Vip, gli ex concorrenti LGBT che hanno partecipato

La prima edizione entrò Bosco Cobos, l’eccentrico amico spagnolo di Jonas Berami che si fece notare nello studio de L’Isola dei Famosi. Con lui anche Gabriele Rossi (che tuttavia ha fatto coming out solo l’anno scorso, in qualità di ex fidanzato di Gabriel Garko).

L’anno successivo ci fu l’ingresso di Cristiano Malgioglio, seguito nella terza edizione da quello di Ivan Cattaneo ed Alessandro Cecchi Paone.

Ma è con l’arrivo alla conduzione di Alfonso Signorini che le cose cambiarono drasticamente. Nel corso della quarta edizione parteciparono Licia Nunez (che raccontò in diretta l’amore per la compagna e la rottura con l’ex Imma Battaglia), Fernanda Lessa ed Aristide Malnati che fecero entrambi coming out come bisessuali.

L’anno scorso invece ha fatto il suo ritorno Cristiano Malgioglio, che ha trovato in casa Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Dayane Mello.

Quest’anno – per la prima volta – non ci sarà nessuno. Nessuna polemica, ma un semplice dato di fatto. E pensare che hanno sostenuto il provino molti volti della comunità, dal nuotatore Alex Di Giorgio a Giovanni Ciacci, passando per Eva Robin’s, Gaia Zorzi, Luca Vismara, fino ad arrivare a Claudio Sona che si è auto-candidato insieme al fidanzato Nik Cornia.