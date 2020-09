Il caso di Flavia Vento ha alzato un polverone, molti spettatori del GF Vip si sono chiesti come sia possibile che un concorrente abbandoni dopo appena 24 ore un reality senza dover pagare almeno una penale. In realtà non è così semplice e FanPage ha indagato proprio per scoprire se la showgirl percepirà (almeno in parte) il suo cachet e se dovrà pagare la famosa penale.

“Una fonte racconta a Fanpage.it che Flavia potrebbe non percepire cachet per le ore trascorse nella Casa. La ragione sarebbe da ricercare anche nei costi che la produzione del GF sostiene prima che i concorrenti varchino la porta rossa di Cinecittà. Quest’anno, ad esempio, i partecipanti sono stati sottoposti a numerosi tamponi prima di poter entrare nella Casa, tamponi il cui costo è la produzione a sostenere. Ci sono poi le visite mediche cui si sottopongono tutti i concorrenti prima della partecipazione al reality, i giorni trascorsi in hotel prima dell’ingresso nella Casa e diverse altre spese di gestione (quelle che coprono le clip di presentazione, ad esempio) delle quali è la produzione a farsi carico nell’ottica della partecipazione dei concorrenti al gioco. Tali costi sono stati sostenuti per tutti i concorrenti del GF Vip 2020. Nel caso di Flavia Vento, che è entrata nella Casa e solo dopo l’ingresso ha deciso di ritirarsi, ci riferiscono che la penale potrebbe non essere applicata, anche se comunicazioni ufficiali in tal senso da parte della produzione non sarebbero ancora arrivate”.

Adesso capite perché nelle scorse edizioni i concorrenti che volevano tornare a casa non uscivano di loro spontanea volontà dalla porta rossa ma chiedevano al pubblico di mandarli a casa. Prima vogliono essere sicuri di non dover tirare fuori soldi dal portafogli.

Flavia vento esce prima delle 24 ora..ma perché partecipa ? Mah !..manco la penale che deve pagare 😅#GFVIP — Antonio (@Antonio53852152) September 16, 2020

Flavia pensa alla penale 🚀🚀🚀#gfvip — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) September 15, 2020

Penale GF Vip, tutti i diversi casi.

“Esiste poi il discorso penali che nei contratti del concorrenti del GF Vip sono generalmente previste. Ci riferiscono che il “valore base” della penale sarebbe pari a 100.000 euro, cifra che poi l’entourage del concorrente ridiscute a seconda del caso e del cachet previsto per il vip in questione. Un esempio: se il cachet di un vip è pari a 30.000 euro, un agente tenderà a ridefinire l’importo della penale affinché sia più basso del valore del contratto”.

Secondo le fonti di FanPage la penale è praticamente certa quando un concorrente firma il contratto, ma poi non entra nemmeno in casa. Se il concorrente si ritira dopo alcune puntate pare che le due parti si possano accordare e trovare una soluzione a metà strada.

Nel caso di problemi di salute (certificati) non solo la penale non c’è, ma sembra che il vip percepisca il cachet maturato nelle settimane di permanenza. La penale invece viene applicata quasi sicuramente in caso di bestemmia, se un personaggio danneggia in maniera importante strumenti tecnici o arredamenti, o commette azioni così gravi da ledere l’immagine dello show.

Io fossi nel GF farei pagare una penale infinita per chi decide di ritirarsi senza un motivo valido così vediamo se continuano ad usare sempre la minaccia del ritirarsi quando non gli danno quello che vogliono #GFVIP — FindMe1313 (@VoGuE1322) September 16, 2020

PH: per gentile concessione di Mediaset