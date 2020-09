“Basta, me ne vado!“; chi questa mattina ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip ha sicuramente assistito ai primi due mental breakdown di Patrizia De Blanck e Flavia Vento.

La prima ha minacciato di ritirarsi a causa della notte passata insonne, fra materasso scomodo con le molle e luce perennemente accesa, mentre la seconda ha avuto una crisi di pianto perché ha sentito dentro di sé che i suoi cagnolini stavano male per la sua assenza.

“Io vi annuncio che me ne vado” – ha sbottato di prima mattina Patrizia De Blanck – “Non ci rimango qua, non posso rimanere in questa casa del caz*o con tutte queste luci, sono venuta contro il volere del mio fisioterapista, ho bisogno di un letto comodo. In quella stanza sembra di stare a Broadway. Tutto illuminato che non ti dico. Devo stare tre mesi così? No, ma io me ne vado. Mi sono rotta i cogli*ni!”.