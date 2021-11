Si allunga la lista di vipponi che hanno rifiutato di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, per un motivo o per un altro.

Le prime due celebrità che hanno detto “no grazie” al conduttore sono stati Anna Oxa e Gabriel Garko. La prima pare sarebbe anche entrata volentieri, ma con la clausola di poter uscire di casa ogni volta che volesse, mentre il secondo ha da subito fatto muro. Oltre loro anche Totò Schillaci e Walter Zenga erano stati presi in considerazione. Ma entrambi avrebbero rifiutato per un mancato accordo economico.

Anna Oxa, Gabriel Garko, Totò Schillaci e Walter Zenga non sarebbero però gli unici vipponi voluti da Alfonso Signorini che gli hanno detto no. A loro si aggiungerebbero anche Jerry Calà, Francesco Baccini e – ultima – Elena Santarelli. Quest’ultima sarebbe stata addirittura un “desiderio” degli autori.

A parlare anche questa volta è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

“Al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta entrare anche Elena Santarelli, c’è stata una trattativa portata avanti per un po’, ma alla fine è stato infattibile. Il nome di Elena era un desiderio per il cast del Grande Fratello, ma lei ha una situazione in casa da gestire e non poteva lasciare. Era fra le big che avrebbe dovuto partecipare a questa edizione”.

La “situazione da gestire” è ovviamente la salute di suo figlio Giacomo, da poco guarito da un tumore molto aggressivo.

“Quando mi ha chiamato la dottoressa per dirmi che era andato tutto bene, ero in tangenziale e ho inchiodato con la mia macchina. La nebbia totale, non ho capito più niente. Lo immaginavo perché i controlli andavano bene, però ci voleva l’ok finale. Ho chiamato subito mamma, papà, i nonni, ho anche pubblicato un post sui social, perché dietro ci sono tante persone belle lì, ci sono anche degli haters, ma che vadano a quel paese… sono quattro gatti. Nulla in confronto all’amore ricevuto da tantissime persone, che mi hanno aiutato con il progetto di ricerca e hanno fatto catene di preghiera per Giacomo”.