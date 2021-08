Il cast fisso del Grande Fratello Vip si allarga e nel parterre degli opinionisti non ci sarà solo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (già rinominate la gatta e la volpe), ma anche due opinioniste popolari che svolgono in qualche modo il compito di “dar voce al popolo”.

Questo non si tratta di un rumor, ma di una notizia vera e propria anticipata dal capo progetto del Grande Fratello Vip, Andrea Palazzo, fra le pagine del settimanale Chi.

«Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa».

Grande Fratello Vip: arriva l’anti-giuria (già vista a Ballando con le Stelle)

Al momento non ci è dato sapere se queste due “opinioniste popolari” siano fisse o a rotazione, ma l’antitesi della giuria è già stata sperimentata lo scorso anno anche da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, quando chiamò – per colmare uno studio vuoto a causa del Covid – l’anti-giuria, composta da Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi. I tre, come annunciato in conferenza stampa, hanno avuto il compito di “calarsi nei panni della voce del dissenso popolare nei confronti dell’ineffabile giuria”.

Stefania Orlando conferma Tale e Quale Show e svela: “Alfonso Signorini mi voleva come opinionista, ma ho rifiutato” * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/YJk4P93ycO — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 1, 2021

