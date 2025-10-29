Grande Fratello Vip: novità sul cast e sulla programmazione

Il Grande Fratello continua la sua avventura il lunedì su Canale 5 con una nuova conduzione firmata da Simona Ventura e un cast rinnovato. Questa edizione, caratterizzata da concorrenti non famosi, ha l’intento di riportare il programma alle sue origini. Dopo 25 anni, il reality ha visto gli albori con Daria Bignardi e Giorgio Gori.

Attualmente, il Grande Fratello sta ottenendo una media di poco sotto il 16% di share, nonostante chiuda un’ora prima rispetto all’edizione precedente, la quale aveva raggiunto il 18%. Il compito di celebrare questo importante traguardo non è solo di Simona Ventura, ma anche di Alfonso Signorini, che si occuperà della prossima edizione Vip, prevista dopo quella attuale.

In merito alla programmazione, pare che Mediaset stia considerando di posticipare il Grande Fratello Vip di qualche mese, posizionandolo dopo il Festival di Sanremo, quindi attorno a marzo. Questo spostamento libererebbe gennaio, febbraio e parte di marzo per l’edizione 2026 dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, che tradizionalmente segna la fine della stagione primaverile.

L’idea di alternare le due edizioni del Grande Fratello mira a dare “respiro” al pubblico, evitando il rischio di sovraccarico di contenuti, come accaduto lo scorso anno con il programma The Couple, che non ha riscosso successo. Intanto, Alfonso Signorini sta completando il cast per il Grande Fratello Vip, con la collaborazione di Maria De Filippi. La collocazione finale del programma dipenderà dalle discussioni in corso, ma l’intenzione attuale sembra essere quella di una messa in onda a gennaio del prossimo anno.