Se ci sono personaggi difficili da convincere per entrare al Grande Fratello Vip, ce ne sono anche altri che si propongono ad Alfonso Signorini. Tra questi c’è anche un noto nome della musica italiana, Wilma Goich. La cantante in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato che vorrebbe varcare la porta rossa ed ha anche spiegato i motivi.

“Mi piacerebbe tanto. Il Grande Fratello Vip per me sarebbe una terapia. Wilma Goich è sempre Wilma Goich, farebbe notizia. Credo che con questa scelta metterei in crisi mio nipote Gianlorenzo, ma vorrei farlo comunque. La mia collaboratrice domestica invece fa già il tifo per me. Ne avrei bisogno davvero. Perché? Non sarò mai felice nella mia vita dopo la morte di mia figlia Susanna. Però devo dire che sarebbe un modo per tornare in pista. Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango tanto , ma in compagnia sto bene e il GF Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia.

Anche artisticamente sarebbe utile. Perché è un modo per ripropormi, per mostrare quella che sono oggi e magari ritroverei anche la Wilma di sempre. La voce c’è, il problema è che non ho voglia di cantare perché significa trasmettere gioia e allegria, non è facile. Dentro sono chiusa, dovrei riaprirmi”.