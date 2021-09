L’unica dinamica affrontata ieri sera nella terza puntata del Grande Fratello Vip è stata quella del passato di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. La ragazza ha usato parole pesanti contro il suo ex, che ha addirittura minacciato di lasciare il reality. I gieffini hanno cercato di far calmare Antinolfi, che però per tutta la notte ha continuato ad attaccare Soleil. L’imprenditore ha anche assicurato che oggi stesso denuncerà la Sorge: “Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo“.

Ed è subito…



“Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. – riporta Biccy.it – Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo.

Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato perché voleva sc***re.

Io non posso parlare con lei da solo, perché temo che rigiri tutto. Potrebbe estremizzare i miei discorsi e farmi passare per quello che non sono. Quindi non ci saranno confronti tra di noi stanotte. Lei sparla di tutti, ma proprio tutti, anche delle migliori amiche. Adesso va in confessionale così va a fare un bel piantino”.