Grande Fratello Vip nel caos dopo lo scandalo Signorini

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip è ripartita da zero. La nuova edizione del programma, condotto da Alfonso Signorini, era stata confermata da Pier Silvio Berlusconi come prevista nei palinsesti Mediaset, ma lo scandalo relativo al conduttore e direttore artistico ha gettato nel caos la produzione.

Il programma è stato avviato di nuovo, con i provini che sono ripartiti da zero in una struttura interna a Mediaset a Roma, con una nuova persona a capo. Irene Ghergo, superstite del team Signorini, è ancora coinvolta nella produzione. La produzione sta ripassando al vaglio tutte le precedenti scelte dei concorrenti, alcuni dei quali erano già stati selezionati da Alfonso Signorini. Aida Yespica non sarà più parte del cast, mentre Donatella Rettore, Walter Zenga e Rocco Siffredi sono in standby.

Ci sono voci che Mediaset stia considerando l’idea di mettere alla guida del nuovo Grande Fratello Vip non uno, ma due volti di punta amatissimi dell’azienda, ovvero Ilary Blasi e Michelle Hunziker, un duo di conduttrici bravissime, colleghe e anche amiche. Il caos che ha coinvolto Alfonso Signorini non ha fermato la macchina della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che proseguirà con un nuovo cast e forse anche una nuova conduzione.