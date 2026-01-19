Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia rivela cachet

Il ritorno del Grande Fratello Vip resta ancora avvolto nel mistero, con alcune indiscrezioni che parlano di un debutto a marzo e altre che rimandano tutto a settembre. Micol Incorvaia ha raccontato la sua esperienza nel reality di Canale 5, soffermandosi su cachet, pagamenti e meccanismi interni.

Secondo l’ex concorrente, i compensi per i vipponi partono da circa 1.000 euro a settimana, una cifra che sale in base alla notorietà dei singoli partecipanti. Il sistema di pagamento è semplice: ogni sette giorni scatta un nuovo accredito, quindi più a lungo si resta in gioco, più si guadagna.

Incorvaia ha chiarito di non essere tra le più pagate, complice la sua esposizione mediatica più bassa rispetto ad altri nomi di punta. Ha anche rivelato un dettaglio interessante sul passato del programma: un tempo ai concorrenti veniva riconosciuta una quota iniziale alla firma del contratto, oltre al compenso settimanale. Un sistema che, secondo lei, sarebbe stato modificato nelle ultime edizioni.

Sono emerse voci che circolano sui cachet più alti, vere e proprie “leggende” su cifre molto consistenti, che però Micol ammette di non conoscere nel dettaglio. Nel frattempo, il Grande Fratello Vip è passato da format in stand-by a occasione da rilanciare con decisione, con la conduzione destinata a Ilary Blasi e l’intesa con Selvaggia Lucarelli per il ruolo di opinionista a un passo dalla firma. È stato anche avanzato il nome di una possibile concorrente che potrebbe sorprendere più di qualcuno.