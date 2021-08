La scorsa estate Manila Nazzaro ha partecipato a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso e dal programma, oltre ad uscirne più innamorata di prima, ne è uscita anche con una rinnovata popolarità ed un grande affetto da parte del pubblico. Quando lo scorso agosto (precisamente un anno fa, era il 10) il giornalista Francesco Fredella ha riportato l’indiscrezione della coppia Nazzaro-Amoruso al Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia ha così precisato:

“Grande Fratello Vip? Sarebbe una arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”. – e ancora – “Di sicuro, se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello”.